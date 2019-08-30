СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-30T09:46:02+03:00

По статистике они могут самостоятельно накопить на новое жилье за пять с половиной лет

Изменить размер текста: A A

Орловцы стали реже брать ипотеку. По статистике они могут самостоятельно накопить на новое жилье площадью 60 квадратных метров стоимостью 1,9 миллионов рублей за 5 лет и 4 месяца.

Такие данные приводят эксперты РИА «Рейтинг». По их оценкам в прошлом году в России было выдано рекордное число ипотечных кредитов – около 1,5 миллиона. В этом же году россияне менее охотно берут на себя долговые обязательства.

Орловская область по количеству выданных кредитов за последние 12 месяцев оказалась на 25 месте из 85, уменьшив прошлогодний результат почти на 4%.

Согласно рейтингу, на 1000 человек экономически активного населения в регионе было выдано всего около 22 кредитов в среднем по 1,7 миллионов каждый.

Что же касается возможности накопить на жилье в Орле, то эксперты приводят достаточно оригинальную статистику. По их оценкам жители малых и средних населенных пунктов региона получают в среднем 22,8 тысяч рублей, а в свободном распоряжении семей с двумя детьми после обязательных трат на коммунальные и прочие услуги остается максимум 24 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU