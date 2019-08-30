2019-08-30T09:03:00+03:00
Общество

В Орловском районе приведут в порядок дороги трех населенных пунктов

На это из бюджета выделят почти 20,5 миллиона рублей
Наталья Меркулова
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В Орловском районе приведут в порядок дороги трех населенных пунктовВ Орловском районе приведут в порядок дороги трех населенных пунктовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловском районе приведут в порядок дороги трех населенных пунктов. На это из регионального бюджета выделят почти 20,5 миллиона рублей.

9,7 миллионов потратят на ремонт части улично-дорожной сети в деревне Жилина. Здесь планируют отремонтировать дорожное полотно и обустроить тротуары, ведущие от въезда в населенный пункт к многоквартирным домам микрорайона «Болховский».

Ширина проезжей части останется прежней – 6 м. Согласно контракту подрядчику ООО «Монолит» необходимо выполнить работы до 31 октября 2019 года включительно.

Также в этом году пройдет ремонт в Образцовском и Платоновском поселениях. На обновление дорог в деревнях Образцово и Овсянниково потратят 10,7 млн. рублей.

До 30 сентября подрядчик ООО «РИМЕКС» должен завершить работы на этих объектах, - сообщили «КП» в Администрации Орловского района.

За это время в Образцово предстоит отремонтировать 177 метров дороги шириной 6 м. Предусмотрено укрепление обочин щебнем.

В Овсянниково ждет ремонт по ул. Школьная и ул. Центральная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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