В Орле у маршрутки на ходу отвалилось колесо
По предварительной информации, никто не пострадал [фото]
Суровые орловские маршруткиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Происшествие случилось на Октябрьской улице, в месте, где она граничит с Болховском шоссе, около семи часов вечера.
У маршрутки отвалилось колесоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Автобус марки "Хендаи" следовал по маршруту номер 9, когда потерял одно из задних колес. По сообщению очевидцев, в ДТП обошлось без пострадавших.
Поездка не задаласьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU