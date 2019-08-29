СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-29T19:51:17+03:00

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В Орле у маршрутки на ходу отвалилось колесо. Происшествие случилось на Октябрьской улице, в месте, где она граничит с Болховском шоссе, около семи часов вечера.

У маршрутки отвалилось колесоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Автобус марки "Хендаи" следовал по маршруту номер 9, когда потерял одно из задних колес. По сообщению очевидцев, в ДТП обошлось без пострадавших.

Поездка не задаласьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU