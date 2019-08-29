2019-08-29T16:29:24+03:00
Происшествия

В Ливнах двое парней угнали чужое авто, чтобы покататься

Когда бензин в машине кончился, лихачи просто оставили ее на обочине
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В городе Ливны Орловской области двое парней угнали чужое авто, чтобы покататься. Шалость не оказалась такой уж невинной: на лихачей завели уголовное дело.

О том, что пропала машина, в полицию сообщил ее хозяин. Владелец сообщил: "Нива" была припаркована у дома и в какой-то момент мужчина попросту не обнаружил своего внедорожника. Полицейские занялись розыском угонщиков. Как оказалось, 24-летний и 20-летний местные молодые люди увели чужой автомобиль.

- Злоумышленники признались в содеянном. Полицейские установили, что молодые люди в ночное время завладели автомобилем, поездили по городу, а затем оставили его неподалеку, так как в баке закончился бензин. В настоящее время полицейские проверяют причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям. Ведется следствие, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дело следователи возбудили по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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