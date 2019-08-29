СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-29T16:05:04+03:00

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В Орле появится бульвар в честь космонавта Александра Мисуркина. Такое предложение поступило от жителей Северного района.

Сегодня, 29 августа, на заседании Орловского городского Совета оно получило одобрение депутатов. Теперь пешеходную территорию от дома № 3 по улице Космонавтов к улице Раздольной будут официально называть «Бульвар космонавтов».

Напомним, интерес к космической теме в Орле появился после первого полета в космос нашего земляка Александра Мисуркина в 2013 году. Сейчас он Почетный гражданин города, Герой России, активно развивает бадминтон в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU