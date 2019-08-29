В Орле появилось оборудование для обследования сердца еще неродившихся малышей
В Орле появилось оборудование для обследования сердца еще неродившихся малышей. Теперь врачи смогут выявлять аномалия развития ребенка еще на стадии плода.
УЗИ-сканер экспертного класса Philips Affinity приобрел Перинатальным центром НКМЦ имени Зинаиды Круглой почти за пять с половиной миллиона рублей.
- Благодаря простоте передачи информации по завершении диагностики увеличена пропускная способность УЗИ-кабинета Перинатального центра. Аппарат был приобретен за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации областному Департаменту здравоохранения, - сообщили «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU