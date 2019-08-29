СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-29T10:58:42+03:00

В Орле появилось оборудование для обследования сердца малышей на стадии плода. Фото: Правительство Орловской области

Теперь врачи смогут выявлять аномалия развития еще на стадии плода

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В Орле появилось оборудование для обследования сердца еще неродившихся малышей. Теперь врачи смогут выявлять аномалия развития ребенка еще на стадии плода.

УЗИ-сканер экспертного класса Philips Affinity приобрел Перинатальным центром НКМЦ имени Зинаиды Круглой почти за пять с половиной миллиона рублей.

- Благодаря простоте передачи информации по завершении диагностики увеличена пропускная способность УЗИ-кабинета Перинатального центра. Аппарат был приобретен за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации областному Департаменту здравоохранения, - сообщили «КП» в пресс-службе правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU