2019-08-28T14:49:02+03:00
Происшествия

В здании обладминистрации в Орле замкнуло проводку

Обошлось без серьезных последствий
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В здании администрации Орловской области произошло замыкание проводки. В ЧП обошлось без пострадавших и серьезных последствий.

Происшествие случилось вечером вторника, 27 августа. Сообщение о задымлении спасателям поступило около девяти часов вечера.

- Поступило сообщение о задымлении в подсобном помещении административного здания на площади Ленина, произошло короткое замыкание. На месте работали пожарные Орловского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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