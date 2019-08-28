Орловский студент завоевал бронзу Чемпионата мира Worldskills
Орловский студент завоевал «бронзу» Чемпионата мира Worldskills. Даниил Шмыдов показал, как нужно делать облицовку плиткой на международном уровне.
С 22 по 27 августа Даниил, выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума, а ныне студент Аграрного университета, выступил в составе Национальной сборной на Чемпионате по профессиональному мастерству Worldskills в Казани. Он достойно представил не только наш регион, но и страну в целом.
Поздравления в адрес талантливого парня стали поступать еще вчера поздно вечером. Одним из первых в соцсетях его поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
- Перед участниками соревнований были поставлены непростые задачи, с которыми наша сборная успешно справилась. И мы гордимся успехами Даниила, внесшего свой неоценимый вклад в общую победу. Желаем ему дальнейшего профессионального роста и новых достижений в жизни, - написал Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.
Даниил Шмыдов уже не в первый раз показывает свое мастерство на высоком уровне. В сентябре прошлого года он завоевал медаль на чемпионате Европы в Будапеште.
ИСТОЧНИК KP.RU