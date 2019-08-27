На несколько дней на двух улицах Орла отключат газ
Пересидеть без голубого топлива придется из-за ремонта газопровода
Фото: Валерия ЧернявскаяФото: Архив "КП"
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Жителям Воскресенского переулка и улицы Карла Маркса Орла придется несколько дней провести без газа. Голубое топливо перестанет поступать в квартиры из-за того, что на газопроводе будут вестись ремонтные работы.
По сообщению диспетчера ООО «Газпром газораспределение Орел» с 27 августа до 17.00 30 августа будут отключены потребители по пер. Воскресенскому, №7, 9, 14А, 16А, ул. Карла Маркса, №1/3, 5/7, 5/9.зу.
ИСТОЧНИК KP.RU