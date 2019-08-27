2019-08-27T10:40:03+03:00
Общество

Андрей Клычков поручил чиновникам решить проблемы с долгами школ до 15 сентября

На сегодняшний момент в регионе сложилась острая ситуация с задолженностями образовательных учреждений
Наталья Меркулова
Поделиться:
Андрей Клычков поручил чиновникам решить проблемы с долгами школАндрей Клычков поручил чиновникам решить проблемы с долгами школФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Андрей Клычков поручил чиновникам решить проблемы с долгами школ до 15 сентября. На сегодняшний момент в Орловской области сложилась острая ситуация с задолженностями образовательных учреждений.

О подготовке к отопительному сезону губернатору доложили на заседании регионального Правительства. Согласно данным Департамента строительства подготовлен 91% объектов социальной сферы (в том числе школы – 91%, детские сады – 95%, объекты здравоохранения – 87%, прочие объекты социальной сферы – 85%).

Однако по состоянию на 1 августа задолженность предприятий ЖКХ и управляющих компаний за топливно-энергетические ресурсы достигла 475 миллионов рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 114 млн.

-Требуется обеспечить погашение имеющейся задолженности за поставленные энергетические ресурсы до начала отопительного периода. Ежедневный контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ к холодам поручается Департаменту строительства, - дал поручение Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские общественники обратили внимание властей на состояние Ленинской
В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе
Визит судебных приставов помог собрать ребенка в школу в Орловской области
Пенсионерка из Орла отдала 155 тысяч рублей лже-целительнице
В колонии-поселении Орловской области нашли нарушения
К началу отопительного сезона в Орле отремонтируют 11 км теплосетей
Трудотерапия: в Орле осужденных привлекли к благоустройству города
В Орле парень на отечественной "Шестерке" протаранил бордюр и забор
В Орле для любителей погонять мяч откроют новое футбольное поле
В Орле две «Лады» не поделили дорогу
Как правильно выбрать автошколу?
В Орле прошел супергеройский патруль по городским дорогам
Орловские подростки забрались в магазин через крышу и вынесли товар
В Орле почтят память Ивана Тургенева
В Орле детей из неблагополучных семей взяли под особый контроль
Эхо войны: орловские спасатели обезвредили авиабомбу
В Орле жители аварийных домов обратились за помощью к главе города
Два человека пострадали в столкновении "Тойоты" и "ВАЗа" в Орле
Орловские заводы по переработке мусора вошли в тройку соответствующих нацпроекту «Экология»
Орловский театр "Свободное пространство" откроет новый сезон 13 сентября
На орловской трассе пьяный водитель учинил смертельное ДТП
Мошенник "обул" орловчанку на 10 тысяч рублей
Последняя неделя лета в Орле будет теплой
Выпили, закусили и взялись за ножи: орловца осудили за убийство товарища
Молодые кадры Орловщины вышли на "Тропу героев"