СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-27T10:40:03+03:00

На сегодняшний момент в регионе сложилась острая ситуация с задолженностями образовательных учреждений

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Андрей Клычков поручил чиновникам решить проблемы с долгами школ до 15 сентября. На сегодняшний момент в Орловской области сложилась острая ситуация с задолженностями образовательных учреждений.

О подготовке к отопительному сезону губернатору доложили на заседании регионального Правительства. Согласно данным Департамента строительства подготовлен 91% объектов социальной сферы (в том числе школы – 91%, детские сады – 95%, объекты здравоохранения – 87%, прочие объекты социальной сферы – 85%).

Однако по состоянию на 1 августа задолженность предприятий ЖКХ и управляющих компаний за топливно-энергетические ресурсы достигла 475 миллионов рублей и выросла по сравнению с прошлым годом на 114 млн.

-Требуется обеспечить погашение имеющейся задолженности за поставленные энергетические ресурсы до начала отопительного периода. Ежедневный контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ к холодам поручается Департаменту строительства, - дал поручение Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU