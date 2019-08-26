На орловской трассе пьяный водитель учинил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-26T09:43:22+03:00

Пассажир легковушки не выжил после аварии с переворотом

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В Орловской области пьяный водитель иномарки учинил ДТП, которое стоило жизни пассажиру автомобиля. Его жизнь врачам не удалось спасти.

Трагическая авария произошла поздним вечером субботы, 24 августа. 30-летний мужчина сел за руль "Рено Меган" будучи изрядно подшофе. Он ехал по автодороге "Верховье-Строкино" и в какой-то момент потерял контроль над своим авто. Машина съехала с трассы, улетела в кювет и опрокинулась.

29-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы. Его госпитализировали, однако, как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в течение суток он скончался в больнице.

Теперь водителю придется ответить за пьяную езду с печальными последствиями по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU