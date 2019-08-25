2019-08-25T16:57:52+03:00
Общество

Молодые кадры Орловщины вышли на "Тропу героев"

Соревнования состоялись в Залегощи
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Молодые кадры Орловщины вышли на "Тропу героев". Соревнования состоялись в Залегощи накануне, 24 августа.

Участники областного конкурса - продающие надежды молодые орловцы - проверяли свои силы, разбившись на команды. Цель: спорить и подружить конкурсантов, а также выявить лидерские качества. Поддержать "кадры" приехал глава региона Андрей Клычков.

- Участники игры пробежали пять километров по пересечённой местности, преодолевая различные препятствия. Это и грязь, водяные ямы, рукоход, переправа через речку, «Эльбрус» и другое, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Победители получили заслуженные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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