СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-25T09:26:14+03:00

Около 300 килограммов лома молодые люди вывезли с территории нежилого дома

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Двоим орловцам грозит суд за кражу металла. Около 300 килограммов лома молодые люди вывезли с территории нежилого дома.

Инцидент произошёл в Покровском районе. 22-летние парни приметил и металлические изделия в подворье, где никто не жил и вывезли их на мотоцикле. Однако хозяйка у дома все же была, и кража не осталась незамеченной.

- В отношении данных граждан сотрудники следственной группы ОМВД России по Покровскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU