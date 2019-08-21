Орловские активисты обратились в прокуратуру с предложением проверить дворы
Орловские активисты обратились в прокуратуру с предложением проверить городские дворы. По их мнению, из-за заграждений к многоквартирным домам не могут проехать экстренные службы.
В результате мониторинга представители ОНФ выявили много примеров преграждения проездов во дворы при помощи цепей, тросов или бетонных плит. Так нарушения ими обнаружены на улице Максима Горького, 20 и 41, улице Ломоносова, 7, а также переулке Карачевский, 16.
- При установке заграждений редко кто задумывается о том, как проедут к домам машины экстренных служб. В связи с этим, мы считаем необходимым провести проверку обоснованности установки таких шлагбаумов, - пояснил «КП» Станислав Абакумов, член регионального штаба ОНФ.
Напомним, установка заграждений должна быть разрешена администрацией города с согласованием со службой государственного пожарного надзора, ОГИБДД и коммунальной службой.
ИСТОЧНИК KP.RU