СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-20T17:03:37+03:00

Две из шести: в рамках нацпроекта в Орле продолжается ремонт дорог Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле отремонтировали две дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще шесть только ждут своего часа.

Среди отремонтированных и принятых приемочной комиссией - Кромское шоссе и улица Московская. Сегодня об этом на рабочем совещании в администрации города сообщил Дмитрий Фролов, и.о. начальника УКХ.

Однако не все так гладко. УКХ придется расторгнуть контракт с ООО «Посейдон». Подрядчик не выполнил свои обязательства по ремонту улицы Северная (Северный район).

Ряд замечаний у приемочной комиссии возникли и к качеству ремонту на улице Комсомольской. Здесь работу ведет ООО «РемДорСтрой».

За счет дополнительного финансирования из Дорожного фонда Орловской области планируется отремонтировать еще две улицы – Пушкина и 60-летия Октября, а также тротуары на Московской и Комсомольской. На это выделят 144 миллиона рублей.

- Параллельно с масштабными дорожными работами в Орле проводится ямочный ремонт. Так с 12 по 19 августа в порядок приведено покрытие на 9 объектах - улицах Металлургов, Лесная, Прядильная, Пушкина, Трудовых резервов, Деповская, Циолковского, переулках Ягодном и Ипподромном, - пояснил Дмитрий Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU