2019-08-19T17:54:53+03:00
Общество

Орловским школьникам вручили рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября

Подарки получили ребята, оказавшиеся в нестандартной жизненной ситуации
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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Орловским школьникам вручили подарки к первому сентября. Ребята, оказавшиеся в нестандартной жизненной ситуации, получили рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Подарки два десятка мальчишек и девчонок получили в рамках ежегодной благотворительной акции "Дорога в школу". Спонсоры купили их для детей из семей с тяжелым материальным положением, опекунских и приемных, детей-инвалидов. Вручение прошло в зале горадминистрации.

- В канун учебного года акцию традиционно проводит управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города. Уже 23 августа в Орловском городском центре культуры пройдет еще одна церемония вручения, - поделились с "КП" в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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