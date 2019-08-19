СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-19T17:49:34+03:00

Теперь Мария Виноградова готовится к участию в Кубке Мира

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Орловская лучница завоевала серебро на Чемпионате России. Теперь Мария Виноградова готовится к участию в Кубке Мира.

Соревнования среди 192 профессиональных спортсменов из 22 регионов страны прошли в Иркутске с 13 по 18 августа.

Конкуренцию 25-летней орловчанке составили сильнейшие лучники страны. В напряженной схватке смогла занять почетное второе место, уступив лишь Виктории Бальжановой, представлявшей на соревнованиях Ямало-Ненецкий автономный округ.

В блочной микс-команде Мария Виноградова и орловец Евгений Жиренков заняли 7-е место.

ДОСЬЕ

Мария Виноградова - мастер спорта по стрельбе из лука, многократная победительница первенств России, Призер Чемпионата Европы и Мира.

Мария родилась 16 марта 1994 года в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU