Орловская лучница завоевала серебро на Чемпионате России
Орловская лучница завоевала серебро на Чемпионате России. Теперь Мария Виноградова готовится к участию в Кубке Мира.
Соревнования среди 192 профессиональных спортсменов из 22 регионов страны прошли в Иркутске с 13 по 18 августа.
Конкуренцию 25-летней орловчанке составили сильнейшие лучники страны. В напряженной схватке смогла занять почетное второе место, уступив лишь Виктории Бальжановой, представлявшей на соревнованиях Ямало-Ненецкий автономный округ.
В блочной микс-команде Мария Виноградова и орловец Евгений Жиренков заняли 7-е место.
ДОСЬЕ
Мария Виноградова - мастер спорта по стрельбе из лука, многократная победительница первенств России, Призер Чемпионата Европы и Мира.
Мария родилась 16 марта 1994 года в Орле.
ИСТОЧНИК KP.RU