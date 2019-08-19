Проект «Верующие»: в Орле открылась фотовыставка о современных христианах
В воскресенье, 18 августа, в Орле открылась фотовыставка о современных христианах. Известный журнал «Фома» представил в Орловском краеведческом музее свой нетривиальный взгляд на мир.
Среди представленных сюжетов и героев уникальной фотовыставки - широкая улыбка Федора Емельяненко, пронзающий взгляд Вячеслава Бутусова, православная Пасха на Африканском континенте и якутский епископ в собачьей упряжке.
При поддержке гранта «Православная инициатива» редакция издания совместно с радио «Вера» и телеканалом «Спас» показали жителям города несколько десятков фоторассказов о наших современниках с разными судьбами и испытаниями, объединенных темой веры.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка продлится до 31 августа
ул. Гостиная, д. 2, третий этаж
ИСТОЧНИК KP.RU