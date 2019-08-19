2019-08-19T16:37:06+03:00
Звезды

Проект «Верующие»: в Орле открылась фотовыставка о современных христианах

Взгляд Вячеслава Бутусова и Пасха в Африке показали нетривиальность духовной мысли
Наталья Меркулова
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В Орле открылась фотовыставка о современных христианах. Фото: Орловский краеведческий музейВ Орле открылась фотовыставка о современных христианах. Фото: Орловский краеведческий музей
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В воскресенье, 18 августа, в Орле открылась фотовыставка о современных христианах. Известный журнал «Фома» представил в Орловском краеведческом музее свой нетривиальный взгляд на мир.

Среди представленных сюжетов и героев уникальной фотовыставки - широкая улыбка Федора Емельяненко, пронзающий взгляд Вячеслава Бутусова, православная Пасха на Африканском континенте и якутский епископ в собачьей упряжке.

При поддержке гранта «Православная инициатива» редакция издания совместно с радио «Вера» и телеканалом «Спас» показали жителям города несколько десятков фоторассказов о наших современниках с разными судьбами и испытаниями, объединенных темой веры.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка продлится до 31 августа

ул. Гостиная, д. 2, третий этаж

ИСТОЧНИК KP.RU

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