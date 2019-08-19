Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублей
Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублей. «Зеленстрой» вновь выиграл электронный аукцион.
Об этом сообщает сайт госзакупок.
Единственная заявка, поступившая на торги по зеленому благоустройству города, принадлежала «Зеленстрою». Контракт с предприятием будет действителен до конца 2019 года.
Согласно документации размещенной на сайте, контрактом предусмотрены работы по поливу клумб, высадке деревьев и опил засохших, установке и ремонту топиарных фигур.
В смету вошли монтаж и демонтаж топиарных композиций «Корзина» на трех мостах: «Красном» (96 шт.), «Тургеневском» (90 шт.) и «60 лет Октября» (21 шт.). А также установка новых 16 фигур. Среди них известные уже орловцам пчела, лебеди, зонтики, улитки, бабочки и так далее.
Ремонт ждет фигуры медведя и медвежонка, вазы из сквера «Орленок», лошади и жеребенка, а также топиарного орла.
Также «Зеленстрой» обязуется выполнить расчистку береговой части Оки от сорных трав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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