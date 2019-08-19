2019-08-19T16:08:39+03:00
Общество

Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублей

«Зеленстрой» вновь выиграл электронный аукцион
Наталья Меркулова
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Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублейТопиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублей. «Зеленстрой» вновь выиграл электронный аукцион.

Об этом сообщает сайт госзакупок.

Единственная заявка, поступившая на торги по зеленому благоустройству города, принадлежала «Зеленстрою». Контракт с предприятием будет действителен до конца 2019 года.

Согласно документации размещенной на сайте, контрактом предусмотрены работы по поливу клумб, высадке деревьев и опил засохших, установке и ремонту топиарных фигур.

В смету вошли монтаж и демонтаж топиарных композиций «Корзина» на трех мостах: «Красном» (96 шт.), «Тургеневском» (90 шт.) и «60 лет Октября» (21 шт.). А также установка новых 16 фигур. Среди них известные уже орловцам пчела, лебеди, зонтики, улитки, бабочки и так далее.

Ремонт ждет фигуры медведя и медвежонка, вазы из сквера «Орленок», лошади и жеребенка, а также топиарного орла.

Также «Зеленстрой» обязуется выполнить расчистку береговой части Оки от сорных трав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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