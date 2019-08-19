В Орле началось изготовление избирательных бюллетеней

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-19T15:50:56+03:00

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В Орловской области началось изготовление избирательных бюллетеней. В типографии «Труд» отпечатают почти полмиллиона бланков.

Как отмечают в избиркоме Орловской области, в общей сложности будет изготовлено 486 700 избирательных бюллетеней, в том числе 101 400 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (так называемых умных урн).

Бюллетени будут предоставлены на избирательные участки, которые распахнут двери в единый день голосования 8 сентября. Жители региона проголосуют за достойного по их мнению кандидата на место в Государственной Думе РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU