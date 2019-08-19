2019-08-19T15:23:21+03:00
Экономика

В рейтинге регионов по доступности бензина Орловщина заняла 68 место

Эксперты посчитали, сколько литров топлива жители разных областей России могут купить на зарплату
Ольга СУПОНЕВА
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В рейтинге регионов с доступным бензином Орловщина заняла 68 место. Эксперты посчитали, сколько литров топлива жители разных областей России могут купить на одну месячную зарплату.

Результаты исследования представило РИА Новости. Чтобы посчитать, насколько бензин доступен в той или иной точке нашей страны, специалисты агентства разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.

Орловская область после таких вычислений оказалась далеко не на первых позициях. Эксперты посчитали, что на местную зарплату можно купить 583 литра топлива АИ-92 по цене в 41,7 руб за литр. При этом Орловщина уступила всем соседним регионам. Соседи заняли следующие места в рейтинге: Брянская область 66-е, Калужская 26-е, Курская 56-е, Тульская 39-е, Липецкая 45-е, Смоленская 59-е, Московская вырвалась в лидеры и заняла 12-е место, а сама Москва и вовсе расположилась на 2-м.

Самый недоступный бензин, согласно исследованию, в кавказских республиках страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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