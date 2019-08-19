2019-08-19T15:14:49+03:00
Звезды

В Орле прошел флешмоб «Большое танго»

Страстным танцам не помешал даже проливной дождь
Наталья Меркулова
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В Орле прошел флеш-моб «Большое танго»В Орле прошел флеш-моб «Большое танго»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 17 августа, Орел присоединился к Международному флеш-мобу «Большое танго». Страстным танцам не помешал даже проливной дождь.

На площадке у фонтана в городском парке собрались и профессионалы, и начинающие танцоры. Флешмоб такого масштаба прошел второй раз. В прошлом году всего за месяц к нему присоединились 58 городов, в этом участие приняло больше 73 из России, Казахстана, Белоруссии, стран Прибалтики.

Танго в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Танго в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Основная цель флешмоба показать, что танго - это доступный каждому танец, который любят и танцуют обычные люди. Любителей танго можно встретить практически в каждом городе мира, оно объединяет нас независимо от географии и политики, - рассказал «КП» Федор Рогулев, руководитель Клуба аргентинского танго «Barrio de tango».

Сам флешмоб проходил под хештегом #ЗА_танго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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