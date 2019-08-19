2019-08-19T14:44:41+03:00
Общество

Орловец опротестовал запрет властей на пикет

Свои права он отстаивал через суд
Наталья Меркулова
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Орловец опротестовал запрет властей на пикетОрловец опротестовал запрет властей на пикетФото: Архив "КП"
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Орловец опротестовал запрет властей на пикет. Свои права он отстаивал через суд.

Как стало известно, 5 августа мужчина уведомил в письменной форме Администрацию города о проведении пикетов с раздачей листовок в поддержку своего кандидата с 15 по 20 августа. Все он указал 24 места. Из них одобрение получили всего 4. Другие адреса было предложено заменить.

- Суд пришел к выводу, что предложение о переносе пикетов в другие места не мотивировано и не содержит конкретных причин невозможности их проведения в указанное время, - сообщили «КП» пресс-службе Орловского областного суда.

В результате, решение городской администрации было признано незаконным и не соответствующим требованиям Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Суд обязал чиновников не препятствовать проведению пикетов в ранее указанных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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