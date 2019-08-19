В 9 миллионов обойдутся Орлу светофоры, дорожные знаки и "зебры"

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-19T14:09:09+03:00

Эти средства вложат в безопасность дорог в нынешнем году

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В Орле в 9, 2 миллиона рублей обойдется установка светофоров, дорожных знаков, пешеходных ограждений. Это средства, которые вложат в улучшение ситуации с безопасностью на дорогах областной столицы в нынешнем году.

Большая часть указанной суммы пойдет на монтаж светофоров, а именно 5 с половиной миллионов рублей. В этом году новых светофоров появится еще четыре: на Авиационной, Раздольной, перекрестках Лескова и Тургенева и Латышский стрелков и Тамбовской.

Еще 750 тысяч рублей пойдет на дорожные знаки, 800 – на дорожные ограждения.

- Комиссией по безопасности дорожного движения определены места установки пешеходных ограждений на ул. Тульская (в районе дома №21) и на межвартальном проезде от ул. Бурова до ул. Маринченко в районе школы №37, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Также полтора миллиона рублей запланировано вложить в обустройство пешеходных переходов. Остальные 200 тысяч рублей пойдут на разработку проектно-сметной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU