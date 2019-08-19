В Мценске двое парней напали на охранника автостоянки

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-19T13:21:13+03:00

18-летние бандиты обезвредили мужчину битой и вынесли 35 тысяч рублей из сейфа

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В городе Мценске Орловской области двое молодых людей напали на охранника автостоянки и вынесли деньги из сейфа. 18-летние бандиты вытащили 35 тысяч рублей, прихватили видеорегистратор и были таковы.

О случившемся мужчина заявил в местный отдел полиции. Он рассказал, что не успел разглядеть лиц нападавших: те ворвавшись в офис сразу набросились с битой. Уголовное дело следователи завели по статье «Разбой».

Оперативникам удалось вычислить бандитов, в чем им помогли записи с ближайших камер наблюдения. Как оказалось, разжиться деньгами таким варварским путем решили двое местных парней.

- Полицейские выяснили, что молодые люди с битой проникли на территорию автостоянки. В офисе они напали на охранника, причинив ему телесные повреждения, а затем совершили кражу денежных средств из сейфа и видеорегистратора и скрылись. На данный момент фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас ведется следствие. Согласно Уголовному Кодексу, обоим может грозить до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU