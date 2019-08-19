СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-19T12:25:06+03:00

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Под Орлом дети встретят День знаний в обновленной школе. Новый спортзал и комфортные душевые порадуют ребят из поселка Нарышкино.

Нарышкинская средняя школа № 2 была открыта в районном центре в 1969 году и уже много лет нуждалась в капитальном ремонте. В этом году на ее обновление из областного бюджета было выделено около 17 млн рублей и 997 тысяч из бюджета Урицкого района.

Теперь школьники смогут заниматься в отремонтированных учебных кабинетах, мастерских, спортивном и танцевальном зале. Затронули изменения и школьную кухню. В здании появится обновленный пищеблок, отвечающий требованием СанПиНа, с новым технологическим оборудованием и обеденным залом.

- Капитального ремонта мы ждали очень давно. Мы – школа полного дня, начинаем в 8 утра и заканчиваем в 8 вечера. Новые условия дадут нам много новых возможностей для развития, - говорит директор школы Любовь Адаменко.

В этом году за парты здесь сядут 530 обучающихся, 180 воспитанников дополнительного образования и 160 детей структурного подразделения спортивной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU