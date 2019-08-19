2019-08-19T12:00:02+03:00
Происшествия

Пьяный орловец устроил ДТП и колесил на разбитом авто

Лихача задержали росгвардейцы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области
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В Орле мужчина подшофе устроил ДТП и колесил на разбитой машине. Лихача задержали росгвардейцы.

Инцидент случился в Северном районе города. Пьяный мужчина на иномарке мчался по парковке торгового центра, подозрительную, да еще и помятую, машину заметили правоохранители, которые находились на службе. Они догнали машину, попросили водителя выйти, чтобы разобраться в причинах странной манеры езды. Оказалось, что мужчина изрядно набрался спиртного.

- Росгвардейцы задержали правонарушителя и выяснили, что некоторое время назад он стал виновником ДТП, - рассказала «Комсомолке» Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, 50-летнему орловцу не впервой иметь проблемы с законом: раньше он уже совершал разного рода правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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