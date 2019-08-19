Ушел из жизни преподаватель Орловского госуниверситета Михаил Шинков
Ушел из жизни преподаватель Орловского государственного университета им. Тургенева доцент Михаил Шинков. Более 20 лет Михаил Александрович учил студентов журналистике и пиару.
Михаил Шинков скончался 18 августа. Известно, что он возвращался в Орел с санаторно-курортного лечения, в поезде ему стало нехорошо, спасти его не удалось.
Михаил Александрович преподавал на кафедре журналистики, из-под его крыла выпустилось большое число студентов, в дальнейшем достигнувших немалых высот на профессиональном поприще.
Прощание состоится во вторник, 20 августа, в 13.00 в церкви Наугорского кладбища.
Редакция «КП-Орел» выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Александровича.
ИСТОЧНИК KP.RU