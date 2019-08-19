Орловцев приглашают на мастер-класс по церковному пению
Его проведет выпускник Санкт-Петербургской консерватории Виталий Куликов
Орловчан приглашают на мастер-класс по церковному пениюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают на мастер-класс по церковному пению. Его проведет выпускник Санкт-Петербургской консерватории священник Виталий Куликов.
Планируется, что занятия будут проходить один раз в три недели на базе молодежного движения «Православный клуб Свято-Троицкого храма».
- Для посещения уроков не требуется каких-либо специальных навыков. Приходите, будем учиться петь правильно! – обращаются организаторы к жителям города.
Первое занятие пройдет уже в эту среду.
КОГДА? ГДЕ?
21 августа в 18.30
Воскресная школа при Свято-Троицком храме (ул. Лескова, 17а)
ИСТОЧНИК KP.RU