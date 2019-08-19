2019-08-19T10:56:34+03:00
Происшествия

На орловской трассе 15-летний мотоциклист улетел в кювет

Юноша остался жив, но получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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На орловской дороге юный водитель мотоцикла улетел на своем двухколесном транспорте в кювет. 15-летний водитель остался жив, но получил травмы.

ДТП случилось в субботу, 17 августа. Примерно в 10 часов вечера юноша ехал за рулем мотоцикла "Racer Nitro" по трассе "Орел-Тамбов" со стороны Орла в направлении Ливен.

- В районе 93 км он допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - рассказали корреспонденту "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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