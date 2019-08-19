На орловской трассе 15-летний мотоциклист улетел в кювет
На орловской дороге юный водитель мотоцикла улетел на своем двухколесном транспорте в кювет. 15-летний водитель остался жив, но получил травмы.
ДТП случилось в субботу, 17 августа. Примерно в 10 часов вечера юноша ехал за рулем мотоцикла "Racer Nitro" по трассе "Орел-Тамбов" со стороны Орла в направлении Ливен.
- В районе 93 км он допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - рассказали корреспонденту "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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