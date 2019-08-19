2019-08-19T10:51:29+03:00
Происшествия

Жилой дом в Ливенском районе тушили спасатели

Пожар спровоцировало замыкание проводки
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В прошедшие выходные орловским спасателям пришлось выезжать на вызовы о ЧП 35 раз. В том числе пожарным пришлось бороться с пламенем, которое охватило жилой дом.

Происшествие случилось в Ливенском районе области. В деревне Прилепы замыкание проводки послужило причиной возгорания, огонь вспыхнул на чердаке дома. К счастью, спасатели успели прибыть вовремя.

- В результате пожара в чердачном помещении тлела солома на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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