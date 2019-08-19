Жилой дом в Ливенском районе тушили спасатели

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-19T10:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные орловским спасателям пришлось выезжать на вызовы о ЧП 35 раз. В том числе пожарным пришлось бороться с пламенем, которое охватило жилой дом.

Происшествие случилось в Ливенском районе области. В деревне Прилепы замыкание проводки послужило причиной возгорания, огонь вспыхнул на чердаке дома. К счастью, спасатели успели прибыть вовремя.

- В результате пожара в чердачном помещении тлела солома на площади шесть квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU