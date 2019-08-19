В Мценске водитель иномарки снес забор и протаранил больницу
В городе Мценске Орловской области водитель на иномарке снес металлический забор и протаранил многоэтажное здание. Мужчина получил травмы.
ДТП случилось в минувшую субботу, 17 августа. 67-летний мужчина на "Фольсквагене" ехал вечером выходного дня по улице Гагарина районного центра, со стороны Мира в направлении улицы 20 июля.
- Водитель не справился с управлением и в районе дома 2 "А" по улице 20 июля допустил наезд на препятствие - металлический забор, в последствии допустил наезд на препятствие - угол дома, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Впрочем, идти далеко за помощью лихачу не пришлось - по этому адресу как раз располагается местная больница.
Сотрудники Госавтоиснпекции выясняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU