В Мценске водитель иномарки снес забор и протаранил больницу

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-19T10:38:04+03:00

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В городе Мценске Орловской области водитель на иномарке снес металлический забор и протаранил многоэтажное здание. Мужчина получил травмы.

ДТП случилось в минувшую субботу, 17 августа. 67-летний мужчина на "Фольсквагене" ехал вечером выходного дня по улице Гагарина районного центра, со стороны Мира в направлении улицы 20 июля.

- Водитель не справился с управлением и в районе дома 2 "А" по улице 20 июля допустил наезд на препятствие - металлический забор, в последствии допустил наезд на препятствие - угол дома, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Впрочем, идти далеко за помощью лихачу не пришлось - по этому адресу как раз располагается местная больница.

Сотрудники Госавтоиснпекции выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU