2019-08-19T09:26:17+03:00
Общество

В Орле почти 6 миллионов руководитель предприятия скрыл от налоговой

Генеральный директор проводил расчеты через счета третьих лиц
Наталья Меркулова
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Генеральный директор проводил расчеты через счета третьих лицГенеральный директор проводил расчеты через счета третьих лицФото: Архив "КП"
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В Орле почти 6 миллионов руководитель предприятия скрыл от налоговой. Бывший генеральный директор «Орловского завода ЖБИ» проводил расчеты через счета третьих лиц.

Следствием и судом установлено, что эту сумму он не доплатил государству с августа по ноябрь 2017 года.

- Бывший директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

На имущество предприятия и осужденного на сумму более 8 миллионов рублей наложен арест для взыскания недоимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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