2019-08-19T09:00:56+03:00
Общество

«Дорога в школу»: орловским первоклашкам устроят праздник

Накануне нового учебного года малыши получат свои первые школьные рюкзаки
Наталья Меркулова
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Орловским первоклашкам устроят праздникОрловским первоклашкам устроят праздникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловским первоклашкам из малообеспеченных, опекунских и приемных семей, а также детям с инвалидностью накануне Дня знаний устроят праздник.

Приятным сюрпризом для малышей станут их первые школьные ранцы, учебники и наборы для творчества, которые неравнодушные орловцы собрали в ходе ежегодной благотворительной акции «Дорога в школу».

- Совместными усилиями нам удается оказать помощь десяткам нуждающихся семей, сделать школьные будни орловских мальчишек и девчонок яркими и радостными, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Не обойдется праздник и без веселой концертной программы.

КОГДА? ГДЕ?

23 августа в 14.00

Орловский городской центр культуры

ИСТОЧНИК KP.RU

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