«Дорога в школу»: орловским первоклашкам устроят праздник
Орловским первоклашкам из малообеспеченных, опекунских и приемных семей, а также детям с инвалидностью накануне Дня знаний устроят праздник.
Приятным сюрпризом для малышей станут их первые школьные ранцы, учебники и наборы для творчества, которые неравнодушные орловцы собрали в ходе ежегодной благотворительной акции «Дорога в школу».
- Совместными усилиями нам удается оказать помощь десяткам нуждающихся семей, сделать школьные будни орловских мальчишек и девчонок яркими и радостными, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
Не обойдется праздник и без веселой концертной программы.
КОГДА? ГДЕ?
23 августа в 14.00
Орловский городской центр культуры
ИСТОЧНИК KP.RU