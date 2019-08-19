«Дорога в школу»: орловским первоклашкам устроят праздник

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-19T09:00:56+03:00

Накануне нового учебного года малыши получат свои первые школьные рюкзаки

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Орловским первоклашкам из малообеспеченных, опекунских и приемных семей, а также детям с инвалидностью накануне Дня знаний устроят праздник.

Приятным сюрпризом для малышей станут их первые школьные ранцы, учебники и наборы для творчества, которые неравнодушные орловцы собрали в ходе ежегодной благотворительной акции «Дорога в школу».

- Совместными усилиями нам удается оказать помощь десяткам нуждающихся семей, сделать школьные будни орловских мальчишек и девчонок яркими и радостными, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Не обойдется праздник и без веселой концертной программы.

КОГДА? ГДЕ?

23 августа в 14.00

Орловский городской центр культуры

ИСТОЧНИК KP.RU