В Спасском-Лутовиново отпразднуют Яблочный Спас

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-18T18:53:34+03:00

19 августа усадьба Тургенева приглашает в гости всех желающих

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19 августа в усадьбе Тургенева состоится празднование Яблочного Спаса или Преображения Господня. На православный праздник Спасское-Лутовиново приглашает в гости всех желающих.

События начнут разворачиваться в 13.00. Организаторы обещают много интересного: славянские обряды, игры и хороводы, веселые забавы, песни.

- Продолжит программу концерт «О цветах на разных языках» в исполнении коллектива детской театрально-музыкальной студии национального искусства «Карнавальная Мозаика» (Москва), - сообщает официальный сайт музея-заповедника.

КОГДА, ГДЕ?

19 августа, с 13.00

Орловская обл, Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново

ИСТОЧНИК KP.RU