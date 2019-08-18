В Спасском-Лутовиново отпразднуют Яблочный Спас
19 августа в усадьбе Тургенева состоится празднование Яблочного Спаса или Преображения Господня. На православный праздник Спасское-Лутовиново приглашает в гости всех желающих.
События начнут разворачиваться в 13.00. Организаторы обещают много интересного: славянские обряды, игры и хороводы, веселые забавы, песни.
- Продолжит программу концерт «О цветах на разных языках» в исполнении коллектива детской театрально-музыкальной студии национального искусства «Карнавальная Мозаика» (Москва), - сообщает официальный сайт музея-заповедника.
КОГДА, ГДЕ?
19 августа, с 13.00
Орловская обл, Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново
ИСТОЧНИК KP.RU
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