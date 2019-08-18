Новая рабочая неделя в Орле будет теплой и солнечной

СЕГОДНЯ 18:38 2019-08-18T18:42:08+03:00

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Грядущая рабочая неделя, которая стартует 19 августа, в Орле обещает быть теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют: выдастся несколько жарких дней без дождя.

По сообщению Гидрометцентра России, в понедельник в областной столице переменная облачность, без осадков. Температура ночью +13, днем +25 градусов, ветер западный 2 м/с. Давление 747 мм рт.ст.

Во вторник, 20 числа, вновь переменная облачность, дождя не предвидится. Будет еще теплее: в темное время суток также +13, зато днем термометры покажут +27 градусов. Практически безветренно, давление 750 мм рт.ст.

В среду 21 августа +15...+20. Небо то ясное, то с облаками, осадков не ожидается, ветер северо-восточный 1 м/с. Давление на прежнем уровне.

В четверг 22 августа температура такая же, как и в среду. Чуть опустится давление: до 747 мм рт.ст, ветер северный 1 м/с. Без дождя.

В пятницу, 23 числа, жара немного спадет: ночью +15, днем +25. Вновь метеорологи не предвещают дождя, давление достигнет отметки в 749 мм рт.ст. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU