Под Орлом в ДТП погиб водитель "ВАЗа"
Машина вылетела в кювет
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Сегодня утром на дороге под Орлом в ДТП погиб водитель "ВАЗа". Отечественная легковушка вылетела в кювет.
- Предварительно установлено, что сегодня в 10 часов 45 минут 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107»двигаясь по автодороге Шепино-Паслово по направлению в сторону села Паслово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Мужчина скончался до приезда медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU