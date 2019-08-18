2019-08-18T14:26:54+03:00
Происшествия

Под Орлом в ДТП погиб водитель "ВАЗа"

Машина вылетела в кювет
Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня утром на дороге под Орлом в ДТП погиб водитель "ВАЗа". Отечественная легковушка вылетела в кювет.

- Предварительно установлено, что сегодня в 10 часов 45 минут 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107»двигаясь по автодороге Шепино-Паслово по направлению в сторону села Паслово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчина скончался до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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