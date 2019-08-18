2019-08-18T10:38:46+03:00
Общество

Как Орел стал похож на Венецию

Смотрите [фото]репортаж «КП» о дождливой субботе
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Дождь не всем помехаДождь не всем помехаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне, 17 числа, августовский дождь обрушился на Орел стеной осадков. Обильный ливень достаточно быстро превратил город в Венецию, подтопив проезжую часть и тротуары. «КП» собрала для читателей фотоснимки с залитых дождем орловских улиц.

Проезжую часть залила вода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проезжую часть залила водаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В социальных сетях орловцы стали делиться фотографиями, запечатлевшими полузатонувшие автомобили, «зебры», по которым передвигаться приходилось буквально вброд, а также маршрутные автобусы, в салоны которых с улиц заливалась вода.

Впрочем, кто-то не переживал из-за осадков Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Впрочем, кто-то не переживал из-за осадковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кто-то из орловцев выразил недовольство относительно не прочищенных ливневок, другие старались успокоить земляков: мол, дождь слишком сильный, никакая ливневая канализация не справится. Одни бежали под крышу, прикрывшись куртками и прячась под зонтами, другие наслаждались летним ливнем.

Переходить дорогу приходилось вброд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Переходить дорогу приходилось вбродФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А в это время фотокорреспондент «КП» сделал снимки дождливого города. Смотрите больше фото здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Орлом в ДТП погиб водитель "ВАЗа"
Орловчанка стащила телеприставку у односельчанки
Дождь в Орле: дороги превратились в "реки", а вода даже в маршрутках
В орловской глубинке появится еще один ФАП
Орловец вместе с товарищем из Иваново обчистил пенсионерку
Орловских тинэйджеров приглашают на «Тропу юных героев-2019»
Основную часть ремонта Детского парка Орла завершат в этом году
Фотоловушка в Орловском полесье поймала на солонце косулю и лося
Грядущие выходные жарой орловцев не побалуют
Скейтпарк в Орле планируют открыть уже к 1 сентября
Орловцы могут посмотреть на город сквозь десятилетия
Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира»
Почти полторы сотни лифтов заменят в орловских многоэтажках
В Орле пропал 11-летний мальчик
Орловцев напугал бесхозный чемодан
На орловской дороге грузовик спровоцировал массовое ДТП
Под Орлом у жителя Болховского микрорайона украли аккумулятор с авто
В Орле для будущих первоклашек состоится большой праздник
В Орле до конца осени ограничат движение по улице Пушкина
В Орле в детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявлений
Орловские спасатели искали взрывное устройство в детском саду
В Орле водитель «Тойоты» сбил 79-летнюю женщину
Сыр с «неблагородной» плесенью: в Орловской области нашли некачественную продукцию