Как Орел стал похож на Венецию

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-18T10:38:46+03:00

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Накануне, 17 числа, августовский дождь обрушился на Орел стеной осадков. Обильный ливень достаточно быстро превратил город в Венецию, подтопив проезжую часть и тротуары. «КП» собрала для читателей фотоснимки с залитых дождем орловских улиц.

Проезжую часть залила водаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В социальных сетях орловцы стали делиться фотографиями, запечатлевшими полузатонувшие автомобили, «зебры», по которым передвигаться приходилось буквально вброд, а также маршрутные автобусы, в салоны которых с улиц заливалась вода.

Впрочем, кто-то не переживал из-за осадковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кто-то из орловцев выразил недовольство относительно не прочищенных ливневок, другие старались успокоить земляков: мол, дождь слишком сильный, никакая ливневая канализация не справится. Одни бежали под крышу, прикрывшись куртками и прячась под зонтами, другие наслаждались летним ливнем.

Переходить дорогу приходилось вбродФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А в это время фотокорреспондент «КП» сделал снимки дождливого города. Смотрите больше фото здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU