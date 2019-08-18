Орловчанка стащила телеприставку у односельчанки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-18T10:14:38+03:00

На 57-летнюю женщину завели уголовное дело о краже со взломом

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Жительнице орловской глубинки грозит суд за кражу со взломом. 57-летняя женщина пробралась в чужой дом и утащила из чужого жилища телевизионную приставку.

Инцидент произошел в Залегощенском районе области. В полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже приставки.

- Сотрудники подразделения уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего: злоумышленница проникла в жилище заявительницы путем взлома запорного устройства двери и совершила оттуда кражу телевизионной приставки, которую отнесла к себе домой. Там полицейские и изъяли похищенное, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На даму завели уголовное дело по 3 части статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас она под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU