Дождь в Орле: дороги превратились в "реки", а вода даже в маршрутках

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-17T18:05:18+03:00

Передвигаться по городу во время осадков - занятие не для слабонервных [видео]

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Августовский дождь, который полил 17 числа, улицы Орла превратил в каналы Венеции. Обильный ливень затопил проезжую часть и тротуары, в некоторых местах воды настолько много, что она переливается через двери автобусов в салон.

Особенно сильно подтопило Московскую улицу. В районе железнодорожных путей воды здесь по колено в прямом смысле этого слова. Водители автомобилей разворачивают свой транспорт, боясь въезжать в огромные лужи и подставлять двигатели под гидроудар. А в рядовой пассажирский "ПАЗик" и вовсе при движении заливается вода с улицы.

Центральная часть города нынче превратилась в Венецию

Такая картина наблюдается до района завода Медведева. Недавно отремонтированная Московская (по программе безопасные и качественные автомобильные дороги) с осадками справиться не в силах.

Пользователи социальных сетей стали делиться фотоснимками с залитых улиц. Не заставили себя ждать и едкие комментарии : "Давайте построим ковчег", "Что у нас, первый раз дождь что ли? Сразу фотографировать и как мы раньше без интернета жили", "Но, конечно, важнее рубить деревья и строить фонтаны. А не привести в порядок ливневку. Половина решеток которой просто тупо закатано в асфальт!" - пишут пользователи местных сообществах.

А вы бы рискнули въехать в такие лужи?

Орел поплыл после августовского дождя.Вода в маршрутках!

ИСТОЧНИК KP.RU