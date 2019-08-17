В орловской глубинке появится еще один ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт оборудуют в Селихово Знаменского района
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В орловской глубинке появится еще один ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт оборудуют в Селихово Знаменского района.
ФАП установят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время уже монтируют модульную конструкцию самого здания, а далее местные коммунальные службы подведут коммуникации.
- В медучреждении предусмотрены кабинет для приема пациентов, процедурная, комната ожидания, помещения для хранения лекарств и инвентаря, санузел. Для маломобильных граждан перед входом обустроят пандус, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU