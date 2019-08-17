2019-08-17T15:34:03+03:00
Общество

В орловской глубинке появится еще один ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт оборудуют в Селихово Знаменского района
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В орловской глубинке появится еще один ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт оборудуют в Селихово Знаменского района.

ФАП установят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время уже монтируют модульную конструкцию самого здания, а далее местные коммунальные службы подведут коммуникации.

- В медучреждении предусмотрены кабинет для приема пациентов, процедурная, комната ожидания, помещения для хранения лекарств и инвентаря, санузел. Для маломобильных граждан перед входом обустроят пандус, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец вместе с товарищем из Иваново обчистил пенсионерку
Орловских тинэйджеров приглашают на «Тропу юных героев-2019»
Основную часть ремонта Детского парка Орла завершат в этом году
Фотоловушка в Орловском полесье поймала на солонце косулю и лося
Грядущие выходные жарой орловцев не побалуют
Скейтпарк в Орле планируют открыть уже к 1 сентября
Орловцы могут посмотреть на город сквозь десятилетия
Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира»
Почти полторы сотни лифтов заменят в орловских многоэтажках
В Орле пропал 11-летний мальчик
Орловцев напугал бесхозный чемодан
На орловской дороге грузовик спровоцировал массовое ДТП
Под Орлом у жителя Болховского микрорайона украли аккумулятор с авто
В Орле для будущих первоклашек состоится большой праздник
В Орле до конца осени ограничат движение по улице Пушкина
В Орле в детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявлений
Орловские спасатели искали взрывное устройство в детском саду
В Орле водитель «Тойоты» сбил 79-летнюю женщину
Сыр с «неблагородной» плесенью: в Орловской области нашли некачественную продукцию