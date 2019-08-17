СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-17T12:36:31+03:00

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Орловец вместе с товарищем из Иваново обчистил пенсионерку - украли бензопилу и триммер. Воров полицейские нашли по следам.

Инструмент орловчанка хранила на своем подворье и в один день обнаружила его пропажу. Пришлось идти за помощью в райотдел ОВД, и полицейским удалось отыскать воров: стражи порядка нашли их по следам.

- В ходе осмотра территории было установлено, что неизвестные проникли на территорию, сломав сетчатую изгородь. Также во дворе дома и на тропинках вдоль поля были обнаружены следы, предположительно оставленные злоумышленниками. Они привели стражей правопорядка в соседнюю деревню, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В итоге выяснилось, что кражу совершил 29-летний орловец и 36-летний житель Ивановской области. В преступлении своем они сознались. Теперь им грозит реальный срок: уголовное дело на похитителей завели по статье «Кража». Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU