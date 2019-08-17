2019-08-17T12:11:54+03:00
Спорт

Орловских тинэйджеров приглашают на «Тропу юных героев-2019»

Состязания пройдут 24 августа в Залегощи
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцев приглашают на «Тропу юных героев-2019». Состязания пройдут 24 августа в Залегощи.

«Тропа Юных Героев» – спортивное мероприятие для подростков, включающее в себя бег с преодолением естественных и искусственных препятствий, в том числе выполнение специальных заданий по ходу прохождения маршрута.

Участниками станут дети в разных возрастных категориях: 8-12 лет, 12-17 лет. Им предстоит пройти полосу препятствий, выполнить придуманные организаторами задания. Поддерживать и сопровождать ребят будут инструкторы.

Стоит отметить, что для участие нужна справка о состоянии здоровья и разрешение от родителей. Подробнее можно узнать в официальной группе мероприятие Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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