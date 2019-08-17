Фотоловушка в Орловском полесье поймала на солонце косулю и лося
В Национальном парке «Орловское полесье» говорят, что к «солонцам не зарастет звериная тропа». Недавно фотоловушка, установленная в парке, поймала в объектив лося и косулю, пришедших подкрепиться солью.
Как отмечают в нацпарке, хватает соли только хищным животным и птицам. Другим же приходится восполнять ее запасы в организме, приходя на солонцы.
В числе любителей соли - лоси, косули, зубры и даже зайцы
Поэтому у них можно встретить зубров, лосей, косуль и даже зайцев.
- Чтобы помочь животным, сотрудники национального парка «Орловское полесье» по всей территории соорудили около сотни солонцов. В отличие от сена и зерна, соль выкладывается на солонцах круглый год по мере поедания ее животными. Так что в Полесье солевой голод никому не грозит, - рассказывают в пресс-службе Орловского полесья.
ИСТОЧНИК KP.RU