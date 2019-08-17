Фотоловушка в Орловском полесье поймала на солонце косулю и лося

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-17T10:58:39+03:00

Приходят подкрепиться солью и зубры, и даже зайцы

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В Национальном парке «Орловское полесье» говорят, что к «солонцам не зарастет звериная тропа». Недавно фотоловушка, установленная в парке, поймала в объектив лося и косулю, пришедших подкрепиться солью.

Как отмечают в нацпарке, хватает соли только хищным животным и птицам. Другим же приходится восполнять ее запасы в организме, приходя на солонцы.

В числе любителей соли - лоси, косули, зубры и даже зайцы

Поэтому у них можно встретить зубров, лосей, косуль и даже зайцев.

- Чтобы помочь животным, сотрудники национального парка «Орловское полесье» по всей территории соорудили около сотни солонцов. В отличие от сена и зерна, соль выкладывается на солонцах круглый год по мере поедания ее животными. Так что в Полесье солевой голод никому не грозит, - рассказывают в пресс-службе Орловского полесья.

ИСТОЧНИК KP.RU