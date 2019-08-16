2019-08-16T18:07:26+03:00
Общество

Грядущие выходные жарой орловцев не побалуют

Температура, по прогнозам синоптиков, достигнет +20...+22 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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И не забывайте зонты!И не забывайте зонты!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущие выходные, 17-18 августа, жарой орловцев не побалуют. Впрочем, холодно тоже не будет: температура, по прогнозам синоптиков, достигнет +20...+22 градусов в дневные часы.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 17 числа в Орле будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. В ночное время термометры покажут 16 выше нуля, днем воздух разогреется до +22. Ветер северный 4 м/с, давление 740 мм рт.ст.

В воскресенье 18 августа ночью прохладнее, +14. Днем столбики термометров достигнут отметки в +21. Ветер будет дуть севера, скорость его составит 3 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Вновь ожидается небольшой дождь.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе будут жаркие дни: синоптики обещают до +29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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