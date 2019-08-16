Грядущие выходные жарой орловцев не побалуют
Грядущие выходные, 17-18 августа, жарой орловцев не побалуют. Впрочем, холодно тоже не будет: температура, по прогнозам синоптиков, достигнет +20...+22 градусов в дневные часы.
Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 17 числа в Орле будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. В ночное время термометры покажут 16 выше нуля, днем воздух разогреется до +22. Ветер северный 4 м/с, давление 740 мм рт.ст.
В воскресенье 18 августа ночью прохладнее, +14. Днем столбики термометров достигнут отметки в +21. Ветер будет дуть севера, скорость его составит 3 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Вновь ожидается небольшой дождь.
По предварительным прогнозам, на будущей неделе будут жаркие дни: синоптики обещают до +29.
ИСТОЧНИК KP.RU