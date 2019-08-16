2019-08-16T17:44:27+03:00
Звезды

Орловцы могут посмотреть на город сквозь десятилетия

В центре работает необычная выставка
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле работает необычная выставка, которая расскажет и покажет историю города сквозь века. Необычный фотопроект представлен в самом центре, на улице Ленина.

Выставка под названием «Орел: взгляд сквозь призму времени» расположилась неподалеку от гостиницы салют. В экспозиции представлены фотоколлажи из современных снимков и исторических. Они наглядно изображают, как изменился город за десятки лет.

- На выставке на ряду с современными видами города представлены фотографии Орла, которого больше нет: Московские ворота, Банный мост, разрушенное в 1943 году здание Железнодорожного вокзала, старинные дома на улицах Болховской и Карачевской. Можно сопоставить современный Красный мост с его довоенным видом, увидеть, как менялся архитектурный облик города, двухэтажные здания XVIII и ХIX веков надстраивались и реконструировались, - поделились с «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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