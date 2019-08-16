2019-08-16T16:11:51+03:00
Общество

Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира»

Народная классика и современный фолк от известных ди-джеев объединились на одной площадке
Наталья Меркулова
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Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира»Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В четверг, 15 августа, Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира». Одновременно с нашим городом она прошла еще в 120 городах России.

В хоровод и стар и млад! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В хоровод и стар и млад!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сотни орловцев взялись за руки и закружились в хороводе в Рябиновой аллее перед зданием Музея Тургенева. Народная классика и современный фолк от известных ди-джеев Johny White и Lara Raytner объединили несколько поколений жителей города.

В хоровод и стар и млад! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В хоровод и стар и млад!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также перед участниками хоровода ансамбли народного фольклора «Взойди, солнце» и «Калиновый садок».

"Хоровод мира" прошел в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

"Хоровод мира" прошел в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Наша задача объединить людей, чтобы через рукопожатие, через движение этого хоровода они поняли, что мы все едины и не важно, какой мы национальности, каких мировоззрений, - рассказала «КП» Евгения Серебренникова, региональный координатор акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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