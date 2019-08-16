Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира»
В четверг, 15 августа, Орел присоединился к Всероссийской акции «Хоровод мира». Одновременно с нашим городом она прошла еще в 120 городах России.
В хоровод и стар и млад!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сотни орловцев взялись за руки и закружились в хороводе в Рябиновой аллее перед зданием Музея Тургенева. Народная классика и современный фолк от известных ди-джеев Johny White и Lara Raytner объединили несколько поколений жителей города.
В хоровод и стар и млад!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Также перед участниками хоровода ансамбли народного фольклора «Взойди, солнце» и «Калиновый садок».
"Хоровод мира" прошел в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Наша задача объединить людей, чтобы через рукопожатие, через движение этого хоровода они поняли, что мы все едины и не важно, какой мы национальности, каких мировоззрений, - рассказала «КП» Евгения Серебренникова, региональный координатор акции.
ИСТОЧНИК KP.RU