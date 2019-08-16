Почти полторы сотни лифтов заменят в орловских многоэтажках

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-16T15:37:11+03:00

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В орловских многоэтажках в ближайшие пару лет заменят почти полторы сотни лифтов. Работа уже стартовала и рассчитана на период 2018-2020.

Точное количество лифтов, подлежащих замене в ближайшее время – 147 штук.

- В настоящее время из 24 домов 2018 года в 21 доме произведена замена 84 лифтов на сумму 124,9 млн рублей. Оставшиеся 3 дома, в которых предусмотрена замена 10 лифтов на сумму 15,6 млн рублей, имеют отобранных подрядчиков и уже с 19 августа 2019 года лифты в них будут остановлены для замены, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Что касается лифтов нынешнего года (51 штука в 9 домах), то по ним разработана проектно-сметная документация. Обойдется это в 79,7 миллиона рублей. Заменят их до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU