В Орле пропал 11-летний мальчик
В Орле пропал 11-летний мальчик Василий Александрович Юрченко. По предварительным данным, он может находиться у цыган.
Вчера, 15 августа, ребенок убежал от мамы в районе Поликлиники №3 Заводского района и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Мальчик дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: рост 145-150 см, худощавое телосложение.
Был одет в спортивные штаны синего цвета с белыми полосками по бокам, белые кроссовки с липучками и зеленую рубашку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, или видел его просьба сообщить в дежурную часть поисково-спасательного общества «Поиск пропавших детей - Орел» по телефону: 8 (4862) 22-23-01.
ИСТОЧНИК KP.RU