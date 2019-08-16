СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-16T15:29:04+03:00

По предварительным данным, он может находиться вместе с цыганскими детьми

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В Орле пропал 11-летний мальчик Василий Александрович Юрченко. По предварительным данным, он может находиться у цыган.

Вчера, 15 августа, ребенок убежал от мамы в районе Поликлиники №3 Заводского района и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мальчик дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: рост 145-150 см, худощавое телосложение.

Был одет в спортивные штаны синего цвета с белыми полосками по бокам, белые кроссовки с липучками и зеленую рубашку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, или видел его просьба сообщить в дежурную часть поисково-спасательного общества «Поиск пропавших детей - Орел» по телефону: 8 (4862) 22-23-01.

ИСТОЧНИК KP.RU