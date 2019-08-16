Орловцев напугал бесхозный чемодан
В Орле бесхозный чемодан напугал жителей Заводского района. Не спрятано ли в подозрительной находке взрывное устройство проверяли спасатели.
Сигнал поступил от очевидцев в девятом часу вечера четверга, 15 августа: на тропинке перед домом лежал чемодан. На улицу Нормандия-Неман выезжали сотрудники специализированно пожарно-спасательной части.
- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, чемодан был пуст, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В этот же день орловские спасатели обследовали ничейную сумку в детском саду. Здесь также обошлось без бомбы.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, звоните по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU