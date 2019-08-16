Орловцев напугал бесхозный чемодан

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-16T14:50:37+03:00

Спасатели проверили его на наличие бомбы

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В Орле бесхозный чемодан напугал жителей Заводского района. Не спрятано ли в подозрительной находке взрывное устройство проверяли спасатели.

Сигнал поступил от очевидцев в девятом часу вечера четверга, 15 августа: на тропинке перед домом лежал чемодан. На улицу Нормандия-Неман выезжали сотрудники специализированно пожарно-спасательной части.

- После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, чемодан был пуст, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В этот же день орловские спасатели обследовали ничейную сумку в детском саду. Здесь также обошлось без бомбы.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, звоните по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU